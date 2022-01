Vaccino covid, 92mila prime dosi in un giorno: non succedeva da settembre (Di domenica 16 gennaio 2022) Quasi 92mila prime dosi di Vaccino anti-covid sono state somministrate nella giornata di ieri, sabato 15 gennaio. Un numero così alto non veniva registrato da settembre. Il totale delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale è pari a 119.840.779 dosi. Gli over 12 che hanno ricevuto almeno una dose sono 48.559.112, se si aggiungono quelli guariti da al massimo 6 mesi si arriva ad oggi al numero di 49.095.966 persone. Mentre gli over 12 con ciclo vaccinale completo sono 46.867.461: in 26.626.304 hanno ricevuto anche la booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Quasidianti-sono state somministrate nella giornata di ieri, sabato 15 gennaio. Un numero così alto non veniva registrato da. Il totale delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale è pari a 119.840.779. Gli over 12 che hanno ricevuto almeno una dose sono 48.559.112, se si aggiungono quelli guariti da al massimo 6 mesi si arriva ad oggi al numero di 49.095.966 persone. Mentre gli over 12 con ciclo vaccinale completo sono 46.867.461: in 26.626.304 hanno ricevuto anche la booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

