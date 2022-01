Vaccini, successo per la ‘notte bianca’ nel rione Sanità a Napoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – successo nel rione Sanità di Napoli per la ‘notte bianca’ svoltasi in una farmacia che è rimasta aperta dalle 20 di ieri alle 8 di stamane per somministrare Vaccini. Il bilancio è di 720 inoculazioni effettuate, per la maggior parte prime dosi. L’iniziativa è stata promossa dalla “Rete commercianti San Gennaro”, associazione che riunisce i piccoli commercianti del rione, con il sostegno della Chiesa: il parroco, don Antonio Loffredo, ha infatti tenuto aperta per tutta la notte la chiesa di San Severo alla Sanità, adiacente alla farmacia-centro vaccinale. Tra i banchi hanno atteso i cittadini, sia quelli in attesa della somministrazione sia coloro che l’avevano appena ricevuta, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoneldiper lasvoltasi in una farmacia che è rimasta aperta dalle 20 di ieri alle 8 di stamane per somministrare. Il bilancio è di 720 inoculazioni effettuate, per la maggior parte prime dosi. L’iniziativa è stata promossa dalla “Rete commercianti San Gennaro”, associazione che riunisce i piccoli commercianti del, con il sostegno della Chiesa: il parroco, don Antonio Loffredo, ha infatti tenuto aperta per tutta la notte la chiesa di San Severo alla, adiacente alla farmacia-centro vaccinale. Tra i banchi hanno atteso i cittadini, sia quelli in attesa della somministrazione sia coloro che l’avevano appena ricevuta, ...

