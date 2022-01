Usa: sinagoga Texas, liberati tutti gli ostaggi e ucciso l'agressore (Di domenica 16 gennaio 2022) Washington, 16 gen. (Adnkronos) - tutti e quattro gli ostaggi detenuti presso la sinagoga in Texas sono stati liberati e il rapitore è stato ucciso. Lo ha reso noto l'Fbi che non ha spiegato le modalità di liberazione degli ostaggi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Washington, 16 gen. (Adnkronos) -e quattro glidetenuti presso lainsono statie il rapitore è stato. Lo ha reso noto l'Fbi che non ha spiegato le modalità di liberazione degli

Advertising

SkyTG24 : #Usa, uomo armato prende in ostaggio un rabbino e alcuni fedeli in una sinagoga in Texas - buronjek : RT @Agenzia_Ansa: Usa: allarme per ostaggi in sinagoga del Texas. Sul posto la polizia e l'Fbi. Accade vicino a Dallas #ANSA - marchess88 : È stato un #shabbat di follia quando #MuhammadSiddiqui ha sequestrato 4 ostaggi in una sinagoga a #Colleyville, in… - Marchess86 : È stato un #shabbat di follia con #MuhammadSiddiqui che ha sequestrato 4 ostaggi in una sinagoga a #Colleyville, in… - BenAllotta : RT @robydigi: #Colleyville: ostaggi della #sinagoga liberi e #terrorista neutralizzato dagli #SWAT. Sulla #matrice #antisemita del gesto no… -