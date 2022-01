Usa | il ritorno di Trump show | ' Biden ha umiliato il Paese | nel 2024 elezioni storiche'

Advertising

Donald Trump torna all'attacco del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Pochi si immaginavano che sarebbe stato un tale disastro. Ha umiliato il Paese sul palcoscenico internazionale", dice da ...L'ex presidenteè salito sul palco a Florence, in Arizona, per uno show di un'ora e mezzo davanti a migliaia dei suoi sostenitori, soffermandosi anche sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. "...Trump ha difeso i suoi sostenitori che presero d'assalto gli edifici del Congresso. «Io non lo ascoltavo quando non ero d'accordo - ha commentato - invece con Biden è diventato un grosso personaggio» ...Le parole più dure dell’ex presidente Usa sono state per il suo successore Joe Biden e per i democratici, spinti da uno «spirito maligno di fascismo di sinistra» ...