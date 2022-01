Uomini e Donne news, locale chiuso per Covid: l’amaro sfogo dell’ex tronista (Di domenica 16 gennaio 2022) La crisi determinata dalla pandemia di Covid-19 sta colpendo duramente gli imprenditori, in primis quelli che gestiscono locali, discoteche o ristoranti. Tra questi c’è anche un ex tronista, Davide Donadei, che ha un pub in Salento e che purtroppo è stato costretto a chiudere (sebbene per fortuna solo temporaneamente) proprio a causa del Covid. Da qui il suo lungo sfogo social. Uomini e Donne: chi è Denise, la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri? La ragazza già dalla prima esterna sembra aver completamente stregato il tronista, che non ha nascosto l'interesse nei suoi confronti Uomini e Donne, Davide Donadei costretto a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) La crisi determinata dalla pandemia di-19 sta colpendo duramente gli imprenditori, in primis quelli che gestiscono locali, discoteche o ristoranti. Tra questi c’è anche un ex, Davide Donadei, che ha un pub in Salento e che purtroppo è stato costretto a chiudere (sebbene per fortuna solo temporaneamente) proprio a causa del. Da qui il suo lungosocial.: chi è Denise, la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri? La ragazza già dalla prima esterna sembra aver completamente stregato il, che non ha nascosto l'interesse nei suoi confronti, Davide Donadei costretto a ...

Advertising

Corriere : Primi pazienti nell’ospedale in Fiera a Milano: over 60, uomini e donne, tutti non vaccinati - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - MaxMentalist : @__babycat__ Dimentichi anche il mitico teatrino di uomini e donne di Sophinta e Bambi, siamo già alla terza stagione.. - ___sassenach : @__just_mee Ma chi l'ha detto che a serena non è stato detto nulla? Gli atteggiamenti sbagliati vanno sottolineati… -