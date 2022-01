Una Vita, anticipazioni 17 gennaio: Genoveva vuole riabilitarsi con la stampa. Miguel mette in guardia Anabel (Di domenica 16 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 17 gennaio: cosa succederà domani? I protagonisti saranno senz’altro Genoveva, Miguel e Anabel. Una Vita, anticipazioni 17 gennaio: Genoveva prova a dare un’immagine diversa di sé sul giornale Dopo l’intervista sull’ “Adelantado” in cui Felipe ha accusato Genoveva di essere l’omicida di Marcia e ha raccontato come l’abbia fatta arrestare, lei corre ai ripari chiedendo la pubblicazione sullo stesso giornale di un articolo che la riabiliti agli occhi dell’opinione pubblica … Spoileriamo che, una volta tornata libera, deciderà addirittura di far celebrare una messa di suffragio per la Sampaio, inVitando i vicini non escluso ovviamente l’Alvarez ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 gennaio 2022) Una17: cosa succederà domani? I protagonisti saranno senz’altro. Una17prova a dare un’immagine diversa di sé sul giornale Dopo l’intervista sull’ “Adelantado” in cui Felipe ha accusatodi essere l’omicida di Marcia e ha raccontato come l’abbia fatta arrestare, lei corre ai ripari chiedendo la pubblicazione sullo stesso giornale di un articolo che la riabiliti agli occhi dell’opinione pubblica … Spoileriamo che, una volta tornata libera, deciderà addirittura di far celebrare una messa di suffragio per la Sampaio, inndo i vicini non escluso ovviamente l’Alvarez ...

