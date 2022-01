Una famiglia vincente: Will Smith porta al cinema il biopic sulle sorelle Williams (Di domenica 16 gennaio 2022) Il biopic sul papà delle campionesse di tennis vede la star di Hollywood alle prese con una storia di riscatto, di vittorie ma anche di sconfitte Leggi su vanityfair (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilsul papà delle campionesse di tennis vede la star di Hollywood alle prese con una storia di riscatto, di vittorie ma anche di sconfitte

Advertising

lapoelkann_ : Ho saputo della scomparsa di Giada, 12 anni. Suo papà @Enzo54847297 grande tifoso della Juve ha trovato vicinanza e… - Agenzia_Ansa : Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cam… - FranAltomare : Tra gli usi e costumi da rispettare c’è ancora abbandonare la tua famiglia di punto in bianco e andare a trovare tu… - ElisabettaPolet : RT @cuccefelici: ??#LAquila - Zara è un #braccotedesco di 4 anni in cerca di #adozione. E' abituata al guinzaglio, affettuosa, vivace e visp… - RosaniFlavia : RT @AntonelloAng: @FBiasin Colpa di un governo dittatoriale unico al mondo ? È pieno di persone che si vogliono prendere Omicron. Ieri un a… -