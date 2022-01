Un Posto al Sole, Vittorio lascia Napoli e Patrizio viene ricattato da Alberto (Di domenica 16 gennaio 2022) Nuovi colpi di scena sono in arrivo ad Un Posto al Sole. L’attenzione si focalizza sui due giovani della soap napoletana: Vittorio e Patrizio. Amici da sempre, i ragazzi si troveranno a fare i conti con il loro futuro. Il figlio di Guido prenderà una decisione alquanto inaspettata ovvero quella di lasciare Napoli e trasferirsi all’estero; il figlio di Raffaele invece si troverà nei casini dopo lo scontro fisico con Alberto, il quale è caduto dalle scale dopo una sua spinta. Un Posto al Sole, Alberto Palladini non cambia e malmena Patrizio? Le dinamiche della soap napoletana si concentrano ancora una volta ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Nuovi colpi di scena sono in arrivo ad Unal. L’attenzione si focalizza sui due giovani della soap napoletana:. Amici da sempre, i ragazzi si troveranno a fare i conti con il loro futuro. Il figlio di Guido prenderà una decisione alquanto inaspettata ovvero quella diree trasferirsi all’estero; il figlio di Raffaele invece si troverà nei casini dopo lo scontro fisico con, il quale è caduto dalle scale dopo una sua spinta. UnalPalladini non cambia e malmena? Le dinamiche della soap napoletana si concentrano ancora una volta ...

Advertising

Silvia_candem : RT @Lapeppa17: A volte mi chiedo ancora perché...anche se un motivo ci sarà stato sicuramente. Questa sera però ho rivisto Can...quello che… - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni dal 17 al 21 gennaio: Silvia va in crisi - #Posto #anticipazioni #gennaio: - infoitcultura : Serena Rossi: com'è cambiata l'attrice dai tempi di Un Posto al Sole? Molto diversa - mendeiev : Un partito (Lega). Un uomo(Salvini) di lotta e di battaglia per un posto al sole (senato) - UnoTipoMe : @santre1977 Un padrone senza dipendenti… ma tanto evado il fisco e rifilo sòle, che cazzo me ne frega. In più ce st… -