Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 gennaio: il ricatto di Alberto (Di domenica 16 gennaio 2022) Un posto al sole appassionerà il pubblico di Rai 3 con puntate dense di emozioni che verteranno soprattutto su Clara e Patrizio. Il giovane Giordano, infatti, di fronte all'ennesima provocazione di Alberto Palladini, lo ha aggredito e questo episodio avrà ripercussioni gravissime. Le anticipazioni dal 17 al 21 gennaio rivelano che i Giordano saranno in apprensione per quanto accaduto soprattutto perché Alberto avrà intenzione di farla pagare a Patrizio. Intanto, Samuel proverà a sfruttare al meglio la seconda possibilità che gli ha concesso Speranza, mentre Silvia prenderà consapevolezza del fatto che i suoi amici non provano simpatia per Giancarlo e ne soffrirà. Dal canto suo, Bianca dirà una bugia e, poco dopo, discuterà con Jimmy. Questo atteggiamento preoccuperà la famiglia ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 gennaio 2022) Unalappassionerà il pubblico di Rai 3 con puntate dense di emozioni che verteranno soprattutto su Clara e Patrizio. Il giovane Giordano, infatti, di fronte all'ennesima provocazione diPalladini, lo ha aggredito e questo episodio avrà ripercussioni gravissime. Ledal 17 al 21rivelano che i Giordano saranno in apprensione per quanto accaduto soprattutto perchéavrà intenzione di farla pagare a Patrizio. Intanto, Samuel proverà a sfruttare al meglio la seconda possibilità che gli ha concesso Speranza, mentre Silvia prenderà consapevolezza del fatto che i suoi amici non provano simpatia per Giancarlo e ne soffrirà. Dal canto suo, Bianca dirà una bugia e, poco dopo, discuterà con Jimmy. Questo atteggiamento preoccuperà la famiglia ...

