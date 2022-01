“Un passato senza veli”, Giulia Di Quilio in scena all’Off Off Theatre Roma (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma – Il 2 e 3 febbraio ore 21 all’Off Off Theatre di Roma andrà in scena “Un passato senza veli”, drammaturgia a cura di Valdo Gamberutti e con la Live Band formata da Mauro Scardini (pianoforte), Vincenzo Meloccaro (sax e clarinetto), Alessio Renzopaoli (batteria), Stefano Napoli (contrabasso). Giulia Di Quilio, attrice di cinema e teatro, è anche – con il nome del suo alter ego, Vesper Julie – una delle più importanti e riconosciute performer di Burlesque italiane. Attraverso la forma del One Woman Show, ha deciso di affrontare in modo nuovo la “sua” arte, mescolando prosa e strip-tease, musica e story telling, per raccontarne le origini: segreti, storie, miti che hanno creato non solo uno stile e un immaginario ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022)– Il 2 e 3 febbraio ore 21Offdiandrà in“Un”, drammaturgia a cura di Valdo Gamberutti e con la Live Band formata da Mauro Scardini (pianoforte), Vincenzo Meloccaro (sax e clarinetto), Alessio Renzopaoli (batteria), Stefano Napoli (contrabasso).Di, attrice di cinema e teatro, è anche – con il nome del suo alter ego, Vesper Julie – una delle più importanti e riconosciute performer di Burlesque italiane. Attraverso la forma del One Woman Show, ha deciso di affrontare in modo nuovo la “sua” arte, mescolando prosa e strip-tease, musica e story telling, per raccontarne le origini: segreti, storie, miti che hanno creato non solo uno stile e un immaginario ...

