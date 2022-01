"Un grave male". Lo riconoscete? Il dramma del mito italiano nel mondo: foto sconvolgente | Guarda (Di domenica 16 gennaio 2022) Eccolo, il "grave male" di Gigi D'Agostino. Il dj italiano più famoso nel mondo, vera e propria leggenda della musica dance anni 90 e 2000, si mostra per la prima volta su Facebook e Instagram dopo l'annuncio, dato un mese fa sui social, del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... - scriveva spiegando la sua assenza prolungata -. È un dolore costante... non mi dà pace... La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo...". Oggi, ecco la foto dell'artista 54enne: l'uomo che alla consolle ha fatto ballare il mondo sulle note di tormentoni come L'amour ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Eccolo, il "" di Gigi D'Agostino. Il djpiù famoso nel, vera e propria leggenda della musica dance anni 90 e 2000, si mostra per la prima volta su Facebook e Instagram dopo l'annuncio, dato un mese fa sui social, del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro unche mi ha colpito in modo aggressivo... - scriveva spiegando la sua assenza prolungata -. È un dolore costante... non mi dà pace... La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo...". Oggi, ecco ladell'artista 54enne: l'uomo che alla consolle ha fatto ballare ilsulle note di tormentoni come L'amour ...

