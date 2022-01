UFFICIALE – Koulibaly negativo al Covid-19 | l’azzurro pronto a tornare in campo

Advertising

sportli26181512 : Senegal, UFFICIALE: Koulibaly e Ballo Touré sono tornati negativi al Covid: La federazione senegalese ha confermato… - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Senegal, Koulibaly e Ballo-Tourè sono guariti dal Covid #ufficiale #senegal #koulibaly #ballo-to… - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - #Senagal, #Koulibaly è guarito dal Covid: negativi altri due calciatori - Torrenapoli1 : RT @100x100Napoli: #Koulibaly si lascia il #Covid alle spalle. - 100x100Napoli : #Koulibaly si lascia il #Covid alle spalle. -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Koulibaly

Commenta per primo La federazione senegalese ha confermato con un comunicatoche il difensore del Napoli, Kalidoue Fode Ballo - Touré, terzino del Milan, sono guariti dal Covid. Tampone negativo anche per Edouard Mendy.Kalidou, difensore del Napoli , e Fode Ballo - Touré , calciatore del Milan , sono guariti dal ... la federazione senegalese con un comunicatorelativo anche a Edouard Mendy, anche ...Fode Ballo-Touré, terzino del Milan, e Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sono guariti dal Covid: lo rende noto la federazione senegalese. Tampone negativo anche per Edouard ...ULTIME KOULIBALY – Buone notizie per il Napoli ma soprattutto per il Senegal: Kalidu Koulibaly è risultato negativo al tampone, dunque è guarito dal Covid. Il difensore azzurro insieme al collega mila ...