Tweet Napoli | Alvino | “Onestà | solo una tifoseria si sente tirata in causa”

Il Napoli con un Tweet ha commentato Atalanta-Inter, anche Carlo Alvino lancia un suo messaggio sui social. Il giornalista ha condiviso il Tweet del Napoli, ma poi ha voluto lasciare anche un commento sibillino: "Ma perché appena si fa riferimento all'Onestà c'è una sola tifoseria in subbuglio?". Carlo Alvino non si riferisce a quale tifoseria fa riferimento, ma sui social tanti utenti ipotizzano che si possa trattare di quella della Juventus. I bianconeri negli ultimi giorni sono stati al centro dell'attenzione anche per la vicenda Bonucci, nemmeno squalificato nonostante l'aggressione ad un dirigente dell'Inter. Inoltre nella sfida tra Juventus e Udinese l'arbitro non ha fischiato un rigore ai Friulani, nonostante Bernardeschi avesse ...

