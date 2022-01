Tutti i motivi per cui Berlusconi non può fare il Presidente della Repubblica (Di domenica 16 gennaio 2022) Ormai è chiaro: le Destre hanno un unico nome da avanzare per la conquista del Quirinale. Un politico che, in Tutti questi anni, mai avremmo pensato si sarebbe potuto avvicinare, in un Paese civile fondato sulle leggi, anche solo lontanamente a un’occasione simile. Del tipo che anche solo il pensiero avrebbe fatto scompisciare Tutti dalle risate. E invece il divertimento ha lasciato spazio alla paura. Quella di chi sa che, con un simile capo di Stato, a diventare una burla sarà la credibilità di un Paese intero, lasciandosi alle spalle l’elegante moderazione e la pacata elevazione morale di un Presidente come Sergio Mattarella, potentissimo nel suo silenzio, dalla parte dei diritti e della legalità. A proposito di legalità, vediamo alcuni motivi per i quali Silvio Berlusconi non ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Ormai è chiaro: le Destre hanno un unico nome da avanzare per la conquista del Quirinale. Un politico che, inquesti anni, mai avremmo pensato si sarebbe potuto avvicinare, in un Paese civile fondato sulle leggi, anche solo lontanamente a un’occasione simile. Del tipo che anche solo il pensiero avrebbe fatto scompisciaredalle risate. E invece il divertimento ha lasciato spazio alla paura. Quella di chi sa che, con un simile capo di Stato, a diventare una burla sarà la credibilità di un Paese intero, lasciandosi alle spalle l’elegante moderazione e la pacata elevazione morale di uncome Sergio Mattarella, potentissimo nel suo silenzio, dalla parte dei diritti elegalità. A proposito di legalità, vediamo alcuniper i quali Silvionon ...

