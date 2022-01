Tunisia-Mauritania, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per la seconda giornata del Girone F della Coppa d’Africa. In questa manche si sfidano i due fanalini di coda del raggruppamento: la Tunisia e la Mauritania. Esordio amaro, infatti, per i tunisini, che nella giornata d’apertura della competizione sono incappati in una brutta sconfitta con il Mali. Gli uomini di Kebaier si sono dovuti arrendere ad un gol, su rigore, di Ibrahima Koné. Una brutta prestazione della squadra, che malgrado il maggior possesso palla, non è riuscita a impensierire più di tanto gli avversari. Molto meglio, infatti, il Mali, andato più volte vicino al gol del raddoppio. Partita da dentro o fuori, perciò, per la Tunisia se vorrà proseguire nella competizione. Discorso analogo per la Mauritania, sconfitta dal Gambia nel primo turno. Decisivo il gol di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per la seconda giornata del Girone F della. In questa manche si sfidano i due fanalini di coda del raggruppamento: lae la. Esordio amaro, infatti, per i tunisini, che nella giornata d’apertura della competizione sono incappati in una brutta sconfitta con il Mali. Gli uomini di Kebaier si sono dovuti arrendere ad un gol, su rigore, di Ibrahima Koné. Una brutta prestazione della squadra, che malgrado il maggior possesso palla, non è riuscita a impensierire più di tanto gli avversari. Molto meglio, infatti, il Mali, andato più volte vicino al gol del raddoppio. Partita da dentro o fuori, perciò, per lase vorrà proseguire nella competizione. Discorso analogo per la, sconfitta dal Gambia nel primo turno. Decisivo il gol di ...

