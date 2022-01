Trump contro Biden: “Un disastro, ha umiliato il Paese nel mondo” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Donald Trump torna all’attacco del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Pochi si immaginavano che sarebbe stato un tale disastro. Ha umiliato il Paese sul palcoscenico internazionale”, ha detto ‘The Donald’ da Florence, in Arizona, nel suo primo comizio dell’anno. Parlando dell’assalto al Congresso del 6 gennaio, il tycoon ha detto che “La vera insurrezione c’è stata il 3 novembre” 2020, vale a dire nel giorno dell’Election Day. Dunque l’ex presidente continua a non risparmiare aspre critiche al suo successore. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Donaldtorna all’attacco del presidente degli Stati Uniti, Joe. “Pochi si immaginavano che sarebbe stato un tale. Hailsul palcoscenico internazionale”, ha detto ‘The Donald’ da Florence, in Arizona, nel suo primo comizio dell’anno. Parlando dell’assalto al Congresso del 6 gennaio, il tycoon ha detto che “La vera insurrezione c’è stata il 3 novembre” 2020, vale a dire nel giorno dell’Election Day. Dunque l’ex presidente continua a non risparmiare aspre critiche al suo successore. L'articolo L'Opinionista.

