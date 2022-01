Torta salata di pasta sfoglia al formaggio: ricetta veloce e gustosissima! (Di domenica 16 gennaio 2022) Se le torte salate sono la tua passione non puoi perderti la ricetta che sto per svelare in questa pagina. La ricetta della Torta salata di pasta sfoglia al formaggio è facilissima da preparare. Per realizzarla occorrono solo una manciata di minuti dopodiché potrai gustare, insieme a tutta la famiglia, una Torta rustica eccezionale. Vedrai che diventerà il tuo salvacena preferito e potrai cucinarla ogni volta che non potrai dedicare molto tempo alla cucina. Vediamo subito quali ingredienti occorrono per portarla a tavola: 150 gr di provola 150 gr di mozzarella 250 gr di ricotta 50 gr di parmigiano grattugiato Pepe 2 uova Sale 2 rotoli di pasta sfoglia Procedimento Per prima cosa bisogna versare in una ciotola ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 gennaio 2022) Se le torte salate sono la tua passione non puoi perderti lache sto per svelare in questa pagina. Ladelladialè facilissima da preparare. Per realizzarla occorrono solo una manciata di minuti dopodiché potrai gustare, insieme a tutta la famiglia, unarustica eccezionale. Vedrai che diventerà il tuo salvacena preferito e potrai cucinarla ogni volta che non potrai dedicare molto tempo alla cucina. Vediamo subito quali ingredienti occorrono per portarla a tavola: 150 gr di provola 150 gr di mozzarella 250 gr di ricotta 50 gr di parmigiano grattugiato Pepe 2 uova Sale 2 rotoli diProcedimento Per prima cosa bisogna versare in una ciotola ...

Advertising

ValeriaCiccotti : TORTA SALATA PROSCIUTTO E FORMAGGIO - lorointavola : Torta salata con funghi cardoncelli e cotto - Black_Sere : E per oggi ho cucinato abbastanza ?? Colazione : pancake Pranzo: torta salata(non è per me) Dolce : tiramisù Cena… - pevalfrengol : @perelaa Sono scoppiato a ridere sia quando l'avete detto che per la torta salata. Grandissimi - atsvmusan : alla fine non era messa così male la torta salata quindi non me so salvata -