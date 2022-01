Torino, regolamento di conti fra baby gang: centinaia di ragazzini pronti alla rissa (Di domenica 16 gennaio 2022) Il peggio è stato evitato a Torino , dove due baby gang hanno tentato di scontrarsi per un regolamento di conti: non si tratta di qualche ragazzino, ma di decine e decine di adolescenti coinvolti. È ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Il peggio è stato evitato a, dove duehanno tentato di scontrarsi per undi: non si tratta di qualche ragazzino, ma di decine e decine di adolescenti coinvolti. È ...

alcinx : RT @TgrRai: Tentato scontro tra #bande nella notte a #Nichelino (Torino). Decine di ragazzi, in gran parte minorenni tra i 13 e i 16 anni,… - TgrRai : Tentato scontro tra #bande nella notte a #Nichelino (Torino). Decine di ragazzi, in gran parte minorenni tra i 13 e… - Mintauros1 : RT @Radio1Rai: ?? #Nichelino (Torino). Si erano dati appuntamento sui social - per un vero e proprio regolamento di conti - due gang di mino… - Radio1Rai : ?? #Nichelino (Torino). Si erano dati appuntamento sui social - per un vero e proprio regolamento di conti - due gan…