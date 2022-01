Torino, il gip modifica l’accusa per il patrigno della piccola Fatima: da omicidio volontario a colposo. Ma rimane in carcere (Di domenica 16 gennaio 2022) rimane in carcere, ma il gip Agostino Pasquariello ha riformulato l’accusa nei confronti di Azhar Mohssine, il 32enne patrigno della piccola Fatima (3 anni) che giovedì sera è precipitata dal quinto piano di un palazzo nel centro di Torino mentre era tra le sue braccia. Per il giudice, l’accusa è adesso quella di omicidio colposo e non più omicidio volontario con dolo eventuale, come ipotizzato al momento del fermo. Questa decisione accoglie quindi in parte le richieste avanzate dalla difesa dell’uomo di origini marocchine, seguito dall’avvocato Alessandro Sena, dopo che ieri l’uomo ha confessato che la bimba è caduta mentre i due stavano giocando in terrazzo. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)in, ma il gip Agostino Pasquariello ha riformulatonei confronti di Azhar Mohssine, il 32enne(3 anni) che giovedì sera è precipitata dal quinto piano di un palazzo nel centro dimentre era tra le sue braccia. Per il giudice,è adesso quella die non piùcon dolo eventuale, come ipotizzato al momento del fermo. Questa decisione accoglie quindi in parte le richieste avanzate dalla difesa dell’uomo di origini marocchine, seguito dall’avvocato Alessandro Sena, dopo che ieri l’uomo ha confessato che la bimba è caduta mentre i due stavano giocando in terrazzo. Secondo ...

