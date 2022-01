Tom Hanks: il nuovo film su Elvis mostrerà un lato dell'attore che non abbiamo mai visto prima (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo quanto rivelato dal celebre cineasta Baz Luhrmann, il nuovo film biografico su Elvis mostrerà un lato di Tom Hanks che nessuno di noi ha mai visto prima. Secondo Baz Luhrmann, il quale è recentemente tornato a parlare del suo prossimo film biografico su Elvis, la sua star principale, Tom Hanks, ha in serbo qualcosa che nessuno di noi ha mai visto prima: il premio Oscar riuscirà a stupire tutti i suoi fan secondo il celebre regista statunitense. Hanks interpreterà il ruolo del colonnello Tom Parker, il famigerato manager musicale che scoprì Elvis e che gli fece firmare il suo primo contratto con la RCA. A ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo quanto rivedal celebre cineasta Baz Luhrmann, ilbiografico suundi Tomche nessuno di noi ha mai. Secondo Baz Luhrmann, il quale è recentemente tornato a parlare del suo prossimobiografico su, la sua star principale, Tom, ha in serbo qualcosa che nessuno di noi ha mai: il premio Oscar riuscirà a stupire tutti i suoi fan secondo il celebre regista statunitense.interpreterà il ruolo del colonnello Tom Parker, il famigerato manager musicale che scoprìe che gli fece firmare il suo primo contratto con la RCA. A ...

