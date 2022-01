The Book of Boba Fett, Danny Trejo condivide un'epica foto dietro le quinte della serie di Star Wars (Di domenica 16 gennaio 2022) Danny Trejo ha condiviso una foto dal dietro le quinte di The Book of Boba Fett, la serie di Star Wars, e non potrebbe essere più epica. The Book of Boba Fett ha fatto il suo debutto su Disney+ ormai da qualche settimana, e in occasione del terzo episodio della serie di Star Wars, la guest Star Danny Trejo ha voluto condividere su Twitter una foto dal dietro le quinte dello show. L'episodio di questa settimana "The Streets of Mos Espa", infatti, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022)ha condiviso unadalledi Theof, ladi, e non potrebbe essere più. Theofha fatto il suo debutto su Disney+ ormai da qualche settimana, e in occasione del terzo episodiodi, la guestha volutore su Twitter unadalledello show. L'episodio di questa settimana "The Streets of Mos Espa", infatti, ...

Advertising

Silvia_Fidelia : @here_forOt5 Ah qualcuno che si caga The Book of Life ?? Io ho persino il blue-ray e per anni mi sono rifiutata di v… - GamingToday4 : The Book of Boba Fett 1×02, la recensione del Capitolo 2 su Disney+ - fabulamente : - ChrisPolPsych : RT @PunKandStuff: Joe Strummer on stage at Piazza Maggiore, Bologna, Italy, on June 1st, 1980. Photo and info via the book 'Bologna 1980 -… - izzatzakwan : RT @PunKandStuff: Joe Strummer on stage at Piazza Maggiore, Bologna, Italy, on June 1st, 1980. Photo and info via the book 'Bologna 1980 -… -