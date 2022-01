Texas, liberato uno degli ostaggi della sinagoga (Di domenica 16 gennaio 2022) Uno degli ostaggi della sinagoga a Colleyville, in Texas, è stato liberato. L'uomo non è ferito. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Intanto i legali dell'uomo, Muhammad Siddiqui, hanno smentito che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Unoa Colleyville, in, è stato. L'uomo non è ferito. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Intanto i legali dell'uomo, Muhammad Siddiqui, hanno smentito che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Liberato un ostaggio della sinagoga in Texas. Ed intanto la famiglia di Aaifa Siddiqui condanna il sequestratore: '… - MediasetTgcom24 : Texas, liberato uno dei quattro ostaggi della sinagoga #Texas - zazoomblog : Texas liberato uno degli ostaggi della sinagoga - #Texas #liberato #degli #ostaggi - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Liberato un ostaggio della sinagoga in Texas. Ed intanto la famiglia di Aaifa Siddiqui condanna il sequestratore: 'non ha… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Liberato un ostaggio della sinagoga in Texas. Ed intanto la famiglia di Aaifa Siddiqui condanna il sequestratore: 'non ha… -