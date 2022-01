Texas, liberati tutti gli ostaggi nella sinagoga - Ucciso il sequestratore (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono stati liberati, dopo oltre 10 ore, tutti gli ostaggi, quattro persone , tra cui il rabbino, nella sinagoga di Colleyville , in Texas . Ucciso il sequestratore , un uomo dal forte accento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono stati, dopo oltre 10 ore,gli, quattro persone , tra cui il rabbino,di Colleyville , inil, un uomo dal forte accento ...

