Texas, liberati gli ostaggi in sinagoga: sono tutti vivi e in salvo. Morto il sequestratore (Di domenica 16 gennaio 2022) L’uomo — che sosteneva di avere delle bombe — aveva detto in un primo momento di essere il fratello di Aafia Siddiqui, nota come «Lady al Qaeda», una terrorista in carcere a Forth Worth e ne chiedeva la liberazione. La stessa famiglia della donna ha poi smentito la notizia Leggi su corriere (Di domenica 16 gennaio 2022) L’uomo — che sosteneva di avere delle bombe — aveva detto in un primo momento di essere il fratello di Aafia Siddiqui, nota come «Lady al Qaeda», una terrorista in carcere a Forth Worth e ne chiedeva la liberazione. La stessa famiglia della donna ha poi smentito la notizia

Advertising

Agenzia_Ansa : Liberati tutti gli ostaggi della sinagoga in Texas. 'Sono vivi e stanno bene', ha twittato il governatore. Prima de… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Liberati tutti gli ostaggi della sinagoga in Texas. 'Sono vivi e stanno bene', ha twittato il governatore. Prima dell'ann… - HeartCheckStor1 : RT @zav_news: ???? Terrore nella sinagoga di #Colleyville, in Texas, dove un uomo si è barricato prendendo in ostaggio quattro persone, tra c… - zav_news : ???? Terrore nella sinagoga di #Colleyville, in Texas, dove un uomo si è barricato prendendo in ostaggio quattro pers… - iconanews : Texas, liberati tutti gli ostaggi, sequestratore ucciso -