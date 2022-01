Texas, Biden nella sinagoga: atto di terrore (Di domenica 16 gennaio 2022) A meno di 24 ore dall'assalto della sinagoga di Colleyville, in Texas, liberati gli ostaggi, Jo Biden si è recato sul posto: è stato un atto di terrore, ha detto più tardi il presidente americano ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) A meno di 24 ore dall'assalto delladi Colleyville, in, liberati gli ostaggi, Josi è recato sul posto: è stato undi, ha detto più tardi il presidente americano ...

Ultime Notizie dalla rete : Texas Biden Texas, Biden nella sinagoga: atto di terrore A meno di 24 ore dall'assalto della sinagoga di Colleyville, in Texas, liberati gli ostaggi, Jo Biden si è recato sul posto: è stato un atto di terrore, ha detto più tardi il presidente americano legato "a qualcuno che è stato arrestato 15 anni fa e che è in ...

TEXAS, SEQUESTRO SINAGOGA: BIDEN "TERRORISMO"/ Ucciso sequestratore inglese: il nome ... il sequestratore aveva richiesta la liberazione della terrorista condannata pakistana: il presidente Usa Joe Biden , commentando i fatti del Texas, ha spiegato che si tratta di " un atto ...

Sinagoga Texas, Biden: ci opporremo ad antisemitismo ed estremismo

Usa: Biden su sequestro in sinagoga Texas, è stato atto terroristico Il rapimento di quattro persone all'interno della sinagoga di Colleyville, in Texas, è stato un atto terroristico . Lo ha detto il ...

