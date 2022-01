Test dela Mamma | Sai cosa pensano davvero di te i tuoi figli? (Di domenica 16 gennaio 2022) Con il Test della Mamma capirai come i tuoi figli recepiscono il tuo comportamento. Non sempre quello che fai viene interpretato bene! Crescere un figlio non è affatto una missione facile, soprattutto quando ci si rende conto che ogni genitore ha il dovere di ricoprire una serie di ruoli all’interno delle dinamiche familiari. Anche se si tratta L'articolo Test dela Mamma Sai cosa pensano davvero di te i tuoi figli? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 16 gennaio 2022) Con ildellacapirai come irecepiscono il tuo comportamento. Non sempre quello che fai viene interpretato bene! Crescere uno non è affatto una missione facile, soprattutto quando ci si rende conto che ogni genitore ha il dovere di ricoprire una serie di ruoli all’interno delle dinamiche familiari. Anche se si tratta L'articoloSaidi te i? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

capivarataliana : Volea far quel test da genoma dela Genera che ga qua tel Brasil ma go gnanca soldi e go paùra de descobrir che go p… - simone_dela : @massimo21021978 il test misura, lo scienziato ipotizza. Che sia colpa dello stress delle madri è una ipotesi e può… - massimo21021978 : @simone_dela sono sempre test, se i test rimangono invariati nel tempo, le indicazioni sono valide sia per l'intell… -