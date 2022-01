Terremoto Rai | Mara Venier fatta fuori a Domenica In | Maurizio Costanzo lancia la bomba | “Ecco chi mettono al suo posto e perchè”

(Di domenica 16 gennaio 2022) La ricerca del nome che prenderà ildi quello diIn è sempre più serrata e adesso a dire la sua è intervenuto nuovamente, che sembra aver trovato una candidata adatta. L’Italia intera sta aspettando con ansia di sapere che fine farà lain casa Rai. Oggi ziane è sicuramente la regina, con ascolti alle stelle e interessanti ospiti. Purtroppo sappiamo che la conduttrice ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altro. In un primo momento ha spiegato di voler trascorrere maggior tempo col marito e la famiglia. Sono emersi però dei rumors che l’hanno legata al nome di Ferzan Ozpetek, regista turco molto famoso per aver girato Le fate ignoranti e La Napoli velata. Oggi, possiamo ...

Advertising

RaiScuola : La prima grande catastrofe italiana del dopoguerra si consuma la notte del #14gennaio 1968. Un violento terremoto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Rai

Rai News

...regia di Laszlo Barbo) è raccontata da Carlo Lucarelli e distribuita in esclusiva suPlay e...dettami delle proprie responsabilità" Lei ha seguito per lavoro vicende tragiche come il...Lo farà seguendo le tracce di quelle nobili famiglie che determinarono il nuovo volto della città dopo il devastantedel 1693. Partendo dal Duomo di San Giorgio, dove il barone Corrado ...Straordinaria. Non si può utilizzare altro per definire la puntata di oggi, in onda alle 9,40 su Raiuno, della trasmissione televisiva "Paese che vai..." condo ...La ricerca del nome che prenderà il posto di quello di Mara Venier a Domenica In è sempre più serrata e adesso a dire la sua è intervenuto ...