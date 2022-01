Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.4 avvertita ad Atene (Di domenica 16 gennaio 2022) Atene – Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha scosso la Grecia settentrionale, non lontano da Salonicco, ed è stata avvertita anche ad Atene. Al momento non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto riferisce l’Osservatorio di Atene. La scossa è stata segnalata in mare alle 13.48, ora locale, (le 12.48 in Italia) con l’epicentro a 10 km di profondità e 23 km a sud-ovest del Monte Athos che ospita molti monasteri. La Grecia si trova su diverse faglie sismiche ed è interessata regolarmente dai terremoti. Nell’ottobre 2020 una scossa di magnitudo 7 ha colpito il Mar Egeo, tra l’isola greca di Samos e la città di Smirne, nella Turchia occidentale. La maggior parte dei danni è avvenuta in Turchia, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022)– Undi5.4 ha scosso lasettentrionale, non lontano da Salonicco, ed è stataanche ad. Al momento non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto riferisce l’Osservatorio di. Laè stata segnalata in mare alle 13.48, ora locale, (le 12.48 in Italia) con l’epicentro a 10 km di profondità e 23 km a sud-ovest del Monte Athos che ospita molti monasteri. Lasi trova su diverse faglie sismiche ed è interessata regolarmente dai terremoti. Nell’ottobre 2020 unadi7 ha colpito il Mar Egeo, tra l’isola greca di Samos e la città di Smirne, nella Turchia occidentale. La maggior parte dei danni è avvenuta in Turchia, ...

