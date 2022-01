Tennis: Tribunale federale conferma espulsione, Djokovic deve lasciare l'Australia (Di domenica 16 gennaio 2022) Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - La Corte federale Australiana ha confermato la cancellazione del visto di Novak Djokovic. Il Tennista serbo ha perso l'appello contro la decisione del ministro dell'Immigrazione Hawke e dovrà lasciare l'Australia. Il Tribunale ha respinto il ricorso all'unanimità da parte dei tre giudici. Djokovic quindi non potrà partecipare agli Australian Open che si aprono domani. Il campione serbo è stato anche condannato a pagare le spese processuali. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - La Cortena hato la cancellazione del visto di Novak. Ilta serbo ha perso l'appello contro la decisione del ministro dell'Immigrazione Hawke e dovràl'. Ilha respinto il ricorso all'unanimità da parte dei tre giudici.quindi non potrà partecipare aglin Open che si aprono domani. Il campione serbo è stato anche condannato a pagare le spese processuali.

