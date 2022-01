Tennis | premier Morrison | ' decisione su Djokovic presa per motivi di salute | sicurezza e buon ordine'

(Di domenica 16 gennaio 2022) Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - "La Corte federale australiana ha deciso all'unanimità di respingere la domanda di revisione giudiziaria del sig. Novakche mirava a contestare ladel ministro dell'Immigrazione di annullare il suo visto. Questadi annullamento è stataperdi, in quanto ciò era nell'interesse pubblico. Accolgo con favore ladi mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani". Così in una dichiarazione il primo ministro australiano Scottaccoglie con favore ladella Corte federale di confermare l'annullamento del visto a Novak. ...

Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) – "La Corte federale australiana ha deciso all'unanimità di respingere la domanda di revisione giudiziaria del sig. Novak Djokovic che mirava a contestare la decisione d ...
Tottenham-Arsenal non si giocherà. Lo ha deciso la Premier League in seguito alla richiesta dei Gunners di rinviare la partita in programma domenica 16 gennaio alle 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium.