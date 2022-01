Tennis: Djokovic perde il ricorso, sarà espulso dall'Australia (Di domenica 16 gennaio 2022) Il fuoriclasse serbo non disputerà il primo Slam stagionale a Melbourne MELBOURNE (Australia) - Dopo undici giorni di battaglie legali, termina la 'telenovela' con Novak Djokovic protagonista. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Il fuoriclasse serbo non disputerà il primo Slam stagionale a Melbourne MELBOURNE () - Dopo undici giorni di battaglie legali, termina la 'telenovela' con Novakprotagonista. Il ...

