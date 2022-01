Tennis | Djokovic | ' estremamente deluso dalla sentenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022) Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - "Ora mi prenderò un po' di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo. Sonodella Corte che ha respinto la mia richiesta di riesame giudiziario della decisione del Ministro di annullare il mio visto, il che significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto ladella Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal Paese". Sono le parole del numero uno delmondiale Novakdopo la decisione della Corte Federale Australiana di confermare l'annullamento del visto negandogli la possibilità di giocare gli Australian Open. "Sono a disagio per l'attenzione che c'è stata ...