Tennis Australia rompe il silenzio: “Rispettiamo la decisione della Corte federale su Novak Djokovic” (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono molte le reazioni dopo il verdetto della Corte federale Australiana sul caso di Novak Djokovic. Il serbo, che aveva fatto ricorso contro la cancellazione del visto, è uscito sconfitto dalla battaglia legale e sarà costretto a lasciare la terra dei canguri. Niente Australian Open dunque per lui e tabellone che cambia sensibilmente. Nole, inoltre, sarà soggetto inoltre all’impossibilità di ricevere il visto per l’Australia per tre anni, fatte salve le eccezioni che possono coinvolgere gli interessi di cittadini Australiani, residenti permanenti o neozelandesi eleggibili. In questa storia molto intricata anche Tennis Australia si è ritagliata un ruolo importante, ritenuta dagli addetti ai lavori ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono molte le reazioni dopo il verdettona sul caso di. Il serbo, che aveva fatto ricorso contro la cancellazione del visto, è uscito sconfitto dalla battaglia legale e sarà costretto a lasciare la terra dei canguri. Nienten Open dunque per lui e tabellone che cambia sensibilmente. Nole, inoltre, sarà soggetto inoltre all’impossibilità di ricevere il visto per l’per tre anni, fatte salve le eccezioni che possono coinvolgere gli interessi di cittadinini, residenti permanenti o neozelandesi eleggibili. In questa storia molto intricata anchesi è ritagliata un ruolo importante, ritenuta dagli addetti ai lavori ...

