Svolta Sampdoria: D'Aversa vicino all'esonero, c'è l'offerta per Giampaolo (Di domenica 16 gennaio 2022) Giampaolo Sampdoria: contatti con il Torino per la risoluzione del contratto. Pronta la prima offerta per il tecnico Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Roberto D'Aversa alla Sampdoria. Dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, Lanna e la dirigenza hanno fatto le loro valutazioni. In cima alla lista c'è Giampaolo, a cui i blucerchiati avrebbero offerto un contratto da 1,5 milioni a stagione fino al 2024. A riferirlo Sampdoria News 24.

