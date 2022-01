Sutri e la Festa di Sant’Antonio Abate

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 16 gennaio 2022) Gennaio è un mese molto particolare per i cittadini di: per otto giorni consecutivi, un’anticareligiosa prende vita nei vicoli della città. Due confraternite laiche d’origine contadina, che vivono in pace per la maggior parte dell’anno, in quei giorni sono avversarie. I membri arrivano spesso al punto di non salutarsi, cosa piuttosto singolare considerando inoltre checonta poco più di 6000 abitanti. C’è chi iscrive i propri figli alla confraternita di appartenenza già a pochi giorni dalla loro nascita. Altri, come segno di devozione, si tatuano la figura disu una spalla o un braccio. E così via. Ma qual è la storia alla base di questa festività, perché è così importante per ini? Per vederci più chiaro, parliamo prima della storia di ...