Supersport 2022, Yamaha lamenta: "vogliono rompere il giocattolo" La Supersport 2022 sarà una categoria "oversize", e questo non piace alla Yamaha. L'introduzione di moto con cilindrata superiore ai canonici 600 cc, con modelli a due e tre cilindri che possono arrivare fino a 1000, ha provocato un gran mal di stomaco alla casa di Iwata. Intervistato da Motorsport.com, Andrea Dosoli, che comanda il reparto corse Yamaha per le derivate di serie, ha detto chiaro e tondo cosa ne pensano i "Blu" della nuova situazione. Nel 2022 la Supersport accoglierà le R6 e le Kawasaki standard, e le moto "maggiorate" di Triumph, MV Agusta e Ducati. Per il campionato è prevista una doppia classifica. Supersport 2022: perché a Yamaha non piace il nuovo regolamento? La tesi di fondo di Dosoli è che il regolamento ...

