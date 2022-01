Sta per tornare il bonus terme 2022: la quota minima disponibile (Di domenica 16 gennaio 2022) Ormai non ci sono più dubbi che verrà messo a disposizione del pubblico italiano il nuovo bonus terme 2022. Restano da definire alcuni parametri fondamentali per gli utenti interessati, ma dopo le ultime informazioni che abbiamo condiviso sul nostro magazine, possiamo confermare che non tutto l’importo stanziato nel 2021 sia andato esaurito. Per farvela breve, nonostante in tanti abbiano assaltato Invitalia in occasione del day one a novembre, non tutti lo hanno sfruttato entro sessanta giorni. I fondi minimi che verranno stanziati per il bonus terme 2022 Questo era il termine per poter usufruire del bonus terme così come era stato concepito nel 2021. Lo scorso 8 gennaio è arrivata la scadenza e, complice l’improvvisa ondata di contagi Covid, in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Ormai non ci sono più dubbi che verrà messo a disposizione del pubblico italiano il nuovo. Restano da definire alcuni parametri fondamentali per gli utenti interessati, ma dopo le ultime informazioni che abbiamo condiviso sul nostro magazine, possiamo confermare che non tutto l’importo stanziato nel 2021 sia andato esaurito. Per farvela breve, nonostante in tanti abbiano assaltato Invitalia in occasione del day one a novembre, non tutti lo hanno sfruttato entro sessanta giorni. I fondi minimi che verranno stanziati per ilQuesto era il termine per poter usufruire delcosì come era stato concepito nel 2021. Lo scorso 8 gennaio è arrivata la scadenza e, complice l’improvvisa ondata di contagi Covid, in ...

