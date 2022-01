“Spunta lu Suli” è il nuovo singolo di Floriana Foti (Di domenica 16 gennaio 2022) “Spunta lu Suli è il viaggio di ognuno di noi, tradotto metaforicamente in alba e tramonto che si susseguono in un ciclo continuo ed eterno. Fra i brani dell’album è quello che più incarna idee di rinascita, canto propiziatorio e positività” Da venerdì 7 gennaio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Spunta lu Suli”, il nuovo singolo di Floriana Foti pubblicato da TRP Music. Da venerdì 14 gennaio 2022, il brano sarà in rotazione radiofonica. Intriso di un mood arabeggiante che occhieggia alla world music e all’ethno-jazz, nonchè impreziosito da riscaldanti e pervasive colorazioni mediterranee, “Spunta lu Suli” è il nuovo singolo firmato dalla talentuosa cantante e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) “luè il viaggio di ognuno di noi, tradotto metaforicamente in alba e tramonto che si susseguono in un ciclo continuo ed eterno. Fra i brani dell’album è quello che più incarna idee di rinascita, canto propiziatorio e positività” Da venerdì 7 gennaio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “lu”, ildipubblicato da TRP Music. Da venerdì 14 gennaio 2022, il brano sarà in rotazione radiofonica. Intriso di un mood arabeggiante che occhieggia alla world music e all’ethno-jazz, nonchè impreziosito da riscaldanti e pervasive colorazioni mediterranee, “lu” è ilfirmato dalla talentuosa cantante e ...

Floriana Foti: é uscito il nuovo singolo "Spunta lu Suli" Sette i valenti partner che accompagnano Floriana Foti in questa canzone: Suzan Veneman (tromba), Denis Pavlenko (sax alto), Daniele Nasi (sax tenore), Pasha Shcherbakov (trombone ...

Musica: in radio "Spunta lu Suli", nuovo singolo di Floriana Foti Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 14 gennaio. Da venerdì 7 gennaio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Spunta lu Suli”, il nuovo singolo di Floriana Foti pubblicato da TRP Mu ...

Sette i valenti partner che accompagnano Floriana Foti in questa canzone: Suzan Veneman (tromba), Denis Pavlenko (sax alto), Daniele Nasi (sax tenore), Pasha Shcherbakov (trombone ...Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 14 gennaio. Da venerdì 7 gennaio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Spunta lu Suli”, il nuovo singolo di Floriana Foti pubblicato da TRP Mu ...