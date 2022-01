Spalletti | “Champions? Non dobbiamo preoccuparci delle altre”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Napoli e Bologna che si giocherà domani allo stadio Renato Dall’Ara. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese”. “Nonsquadre che ambiscono alla zonaLeague. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo”. “Zielinski si è allenato a casa, domani termina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra”.

... Fabian Ruiz e Lozano, checonsidera come risorsa anche per la zona sinistra dell'attacco ...League e Coppa d'Olanda. La prossima settimana il Napoli proverà ad affondare il colpo....appuntamento al Dall'Ara per la squadra di Lucianodopo la pesante sconfitta in Coppa Italia. Gli azzurri sono chiamato a una vittoria in un campo non semplice per la rincorsama ...Napoli forte su Alvarez – Considerato che Lorenzo Insigne andrà via, il ds Giuntoli deve trovare al più presto il suo sostituto, che sembra aver individuato in Julian Alvarez del River Plate. L’attacc ...NAPOLI - Archiviata la debacle di Coppa Italia, il Napoli si rituffa nella corsa Champions e la trasferta di Bologna e la successiva gara con la Salernitana possono rilanciare le ambizioni della squad ...