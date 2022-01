Sorpreso a guidare senza patente | in tasca nasconde 48 dosi di coca Arrestato un civitanovese di 25 anni

(Di domenica 16 gennaio 2022) CIVITANOVA - Alla guida della sua autoe con 27 grammi diina in unadei pantaloni, in manette un venticinquenne. È statodai carabinieri per il reato di ...

CIVITANOVA - Alla guida della sua auto senza patente e con 27 grammi di cocaina in una tasca dei pantaloni, in manette un venticinquenne civitanovese. È stato arrestato dai carabinieri per il reato di ... A distanza di poche ore incappa in un nuovo controllo stradale, si innervosisce e i carabinieri ispezionano l'auto ...