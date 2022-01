Soleil Sorge ha un crollo isterico dopo la puntata del GF Vip | ma in casa e sul web è caos | “Patetica sfasciafamiglie…” VIDEO

(Di domenica 16 gennaio 2022)la messa in onda delladi ieri del GF Vip,ha avuto undurante il quale è scoppiata in lacrime con Davide Silvestri. Ad ogni modo, la protagonista non è riuscita a riscontrare il favore da parte delle donne dellae del pubblico da. Sul web, infatti, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

361_magazine : Sonia Bruganelli e il consiglio inaspettato a Soleil Sorge, che dopo l'ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Bell… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge fa un’inaspettata dedica ad Alex Belli: la reazione dell’attore Durante la cena indiana per… - tbslonelyx : FLASH NEWS: soleil sorge ha inventato i foulard e le trecce #gfvip - VersaceOnTfl : RT @vippandospy: Soleil Sorge e la finta scenata?? #gfvip - CorriereCitta : GF Vip 2022, l’ingresso di Delia Duran fa crollare Soleil Sorge: “Sono sfinita” -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Certamente, Alex Belli auspicava, per conto suo, una certa alleanza tra la moglie e l'amica 'speciale'. Ma, come in molti hanno intuito sin da subito, non è di certo andata così.L'opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli interviene sul triangolo formato da Delia, Alex e: ecco il consiglio per la bella. Argomenti trattati GF Vip, Sonia Bruganelli su: 'Ecco cosa farei io, se fossi in lei' GF Vip, bufera social su Sonia Bruganelli per il consiglio fornito aGF Vip, Sonia Bruganelli e le parole su: il pubblico rivuole ...Sonia Bruganelli e il consiglio inaspettato a Soleil Sorge, che dopo l'ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, è entrata in crisi ...Gf Vip 6, Soleil Sorge fa un’inaspettata dedica ad Alex Belli: la reazione dell’attore. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.