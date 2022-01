Soleil infastidita da Delia al GF Vip: “Disperata di fama”, poi scoppia a piangere – VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Soleil Sorge è infastidita all’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip e non sa come gestire la situazione. L’italo americana ha rimproverato Jessica per averle “voltato le spalle: “Le hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica”. Soleil infastidita da Delia: “Disperata di fama” “Ma io c’ho parlato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 gennaio 2022)Sorge èall’ingresso diDuran nella Casa del Grande Fratello Vip e non sa come gestire la situazione. L’italo americana ha rimproverato Jessica per averle “voltato le spalle: “Le hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica”.da: “di” “Ma io c’ho parlato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

