Simona Ventura-Paola Perego, salta tutto: pronta la sorpresa per farsi perdonare? (Di domenica 16 gennaio 2022) Sembrerebbe proprio che per Simona Ventura e Paola Perego salta tutto. Sarebbe allo studio una piccola sorpresa per premiare comunque i fan della loro trasmissione domenicale, Citofonare Rai2. Citofonare Rai2 è un programma su cui Simona Ventura e Paola Perego hanno scommesso tantissimo. Non solo per via della loro amicizia e della loro voglia di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Sembrerebbe proprio che per. Sarebbe allo studio una piccolaper premiare comunque i fan della loro trasmissione domenicale, Citofonare Rai2. Citofonare Rai2 è un programma su cuihanno scommesso tantissimo. Non solo per via della loro amicizia e della loro voglia di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

carpi_ale : RT @nicklausxxxx: un sanremo senza simona ventura con superospite cremonini e in gara ach1ll3 l4ur0 - nicklausxxxx : un sanremo senza simona ventura con superospite cremonini e in gara ach1ll3 l4ur0 - digimaw : RT @Fiordaliso_: SEI FALSA ARISAAAA SEI FALSAAAA @Simo_Ventura @peregopaola …SEI FALSA SIMONA SEI FALSAAA .????????sto volando #citofonarerai2 - zazoomblog : Arisa si scusa con Simona Ventura per laccusa a X Factor: «Mi sono pentita». E piange per Vito Coppola - #Arisa… - marcorussodell3 : Arisa si pente per il 'Sei falsa' a Simona Ventura. #arisa #simonaventura #gossip -