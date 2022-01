Simona Branchetti a Verissimo svela cosa le ha detto Alberto Matano al telefono (Di domenica 16 gennaio 2022) Simona Branchetti e Alberto Matano non hanno ancora fatto ufficialmente pace dopo che le loro due inviate si sono contese in diretta un ospite durante un collegamento. Il conduttore de La Vita in Diretta quando è successo il fatto è sbottato durante la messa in onda accusando apertamente Pomeriggio 5 News di avergli “rubato l’ospite”. Simona Branchetti ha così risposto su Instagram salvo poi fare un passo indietro dopo aver raccontato di aver ricevuto una telefonata distensiva e di pace da parte di Alberto Matano. Quando il conduttore è andato ospite a TvTalk ha però negato questa telefonata, parlando di “zero retroscena e zero chiarimenti”. “Ho già detto quello che avevo da dire, non ho niente da chiarire, io dico la verità e l’ho ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022)non hanno ancora fatto ufficialmente pace dopo che le loro due inviate si sono contese in diretta un ospite durante un collegamento. Il conduttore de La Vita in Diretta quando è successo il fatto è sbottato durante la messa in onda accusando apertamente Pomeriggio 5 News di avergli “rubato l’ospite”.ha così risposto su Instagram salvo poi fare un passo indietro dopo aver raccontato di aver ricevuto una telefonata distensiva e di pace da parte di. Quando il conduttore è andato ospite a TvTalk ha però negato questa telefonata, parlando di “zero retroscena e zero chiarimenti”. “Ho giàquello che avevo da dire, non ho niente da chiarire, io dico la verità e l’ho ...

