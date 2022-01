Si è spento a 81 anni Quarto Pianesi | l' ex dirigente Eni e campione di hockey era risultato positivo al Coronavirus

(Di domenica 16 gennaio 2022) MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l'altro ieri a Milano per le complicazioni derivate dal Covid, di(foto), maceratese di 81, altodell'Eni e nazionale di ...

Advertising

chetempochefa : Addio a #DavidSassoli, il Presidente del Parlamento Europeo si è spento questa notte all’età di 65 anni. - fanpage : #DavidSassoli si è spento questa notte a 65 anni. Dapprima volto del #Tg1, poi europarlamentare e Presidente dell'E… - engtariqfaisal : RT @Tg1Rai: Lutto nel mondo della moda. Si è spento a Vercelli #ninocerruti, 91 anni, lo stilista amato dalle star. - LaFenic20998557 : @ennio79 @Umbe525 Ma chi cazzo lo vuole Sarri? Non è che se Allegri fa cagare, uno vuole di nuovo Sarri. Io persona… - swegmaroc : @surxxss un po’ spento in sti anni -

Ultime Notizie dalla rete : spento anni

tgvercelli.it

MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l'altro ieri a Milano per le complicazioni derivate dal Covid, di Quarto Pianesi (foto), maceratese di 81, alto dirigente dell'Eni e nazionale di hockey su prato, con la maglia azzurra aveva anche partecipato al torneo olimpico del 1960. Maceratese di origine, Quarto Pianesi nel capoluogo aveva ...Tutto concesso, ci mancherebbe: ha pur sempre 18e può solo che crescere. La strada è giusta. ... Poco dinamico,. Deiola 5,5: malino nel primo tempo, decisamente meglio nel secondo. Più ...Non ce l'ha fatta David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo si è spento all'età di 65 anni all'1.15 di notte per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. La sua improvvisa sco ...MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l’altro ieri a Milano per le complicazioni derivate dal Covid, di Quarto Pianesi (foto), maceratese di 81 anni, alto ...