Serie C, Iemmello conferma il ritorno al Catanzaro sui social. Ci sarà col Palermo? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Iemmello torna nella sua Catanzaro e lo annuncia tramite un indizio su Instagram. Potrebbe farsi trovare già disponibile contro il Palermo Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022)torna nella suae lo annuncia tramite un indizio su Instagram. Potrebbe farsi trovare già disponibile contro il

Advertising

pbrex668 : RT @DiMarzio: #SerieC | #Iemmello ufficializza il ritorno a #Catanzaro. In arrivo anche #Biasci e #Maldonado #Calciomercato - DiMarzio : #SerieC | #Iemmello ufficializza il ritorno a #Catanzaro. In arrivo anche #Biasci e #Maldonado #Calciomercato - PassioneMessina : Il Catanzaro potenzialmente investe su Iemmello 970mila euro. Domani firma (210mila euro per 6 mesi) e obbligo in c… - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO - Pedullà: 'Il Catanzaro pesca in Serie B: fatta per Sounas e occhio a Iemmello' - tabellamercatob : Trattative 'calde' #Calciomercato #SerieB /3 Il pastone di giornata Carretta, Felicioli, Iemmello, Perilli, Chancel… -