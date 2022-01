Serie A, Venezia-Empoli 1-1: pareggio emozionante al “Penzo”, subito decisivo Nani (Di domenica 16 gennaio 2022) Pari pieno di emozione nel confronto tra Venezia ed Empoli. La compagine di Andreazzoli trova il vantaggio al minuto 26' con Zurkowski. Nel finale di secondo tempo meglio i padroni di casa che trovano il pare con la rete di Okereke al minuto 73'. Leggi su mediagol (Di domenica 16 gennaio 2022) Pari pieno di emozione nel confronto traed. La compagine di Andreazzoli trova il vantaggio al minuto 26' con Zurkowski. Nel finale di secondo tempo meglio i padroni di casa che trovano il pare con la rete di Okereke al minuto 73'.

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - acmilan : ?? The match report of our win in #VeneziaMilan ?? - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - infoitsport : Serie A, Venezia-Empoli 1-1: Okereke trova il pareggio al 73' - infoitsport : Serie A, solo un pari tra Venezia ed Empoli: Nani subito protagonista -