Serie A oggi live: pari Venezia - Empoli, colpo del Verona. Diretta Roma - Cagliari alle 18 (Di domenica 16 gennaio 2022) colpo dell'Hellas al Mapei. La domenica di Serie A inizia con la vittoria del Verona che nel lunch match rifila un poker al Sassuolo e prosegue poi con il pareggio tra Venezia e Empoli , alle 15. Lo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)dell'Hellas al Mapei. La domenica diA inizia con la vittoria delche nel lunch match rifila un poker al Sassuolo e prosegue poi con il pareggio tra15. Lo ...

Advertising

OptaPaolo : 2 - Per la prima volta in carriera Mattia De Sciglio ha partecipato ad un gol per 2 presenze di Serie A consecutive… - SkyTG24 : Happy Days, 48 anni fa iniziavano i'Giorni Felici' della serie tv (FOTO) - angelomangiante : Theo Hernandez e Leao coppia letale a sinistra, non solo oggi. La migliore per rendimento in Serie A. - LuceverdeMilano : ? #Milano #Calcio - Piazza Axum, Stadio 'G. Meazza' di San Siro ????Partita “MILAN – SPEZIA”, valevole per il Campi… - ceciliagranati : RT @RobertoArduini1: @DAZN_IT 170 gol in Serie A. Europeo vinto giocando sempre titolare. 3 volte capocannoniere. Generosità e altruismo da… -