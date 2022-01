Advertising

Inter_Women : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di coach @ritaguari per #InterNapoli ?? - DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #SassuoloHellasVerona - CorSport : ?? SEGUI IL LIVE | Diretta #RomaCagliari ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming ?? - Pall_Gonfiato : Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari: Mourinho lancia subito Oliveira, Nandez fuori - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Roma-Cagliari: live report, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

Delicata sfida all''Olimpico' tra Roma e Cagliari, che si affrontano alle ore 18 per la 22ª giornata diA. La squadra di Mourinho non vince da tre partite ed è reduce dalla rimonta shock subita in casa contro la Juventus, mentre i sardi di Walter Mazzarri sono reduci da due vittorie consecutive ......un momento di forma diametralmente opposto valida per la 22esima giornata del campionato diA,... ProbabiliRoma - CagliariROMA (4 - 3 - 3): Rui Patricio; Maitland - Niles, Mancini, ...Probabili formazioni Serie A: le scelte e le mosse dei tecnici in vista delle partite per la 21giornata di campionato, oggi 9 gennaio .... Niles come esterno destro per completare la linea a cinque co ...Finisce 1-1 la sfida tra Venezia ed Empoli al Penzo. I toscani dominano il primo tempo passando in vantaggio al 26' con Zurkowski. Dopo mezz'ora Zanetti opta già per due ...