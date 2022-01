Serie A: Atalanta e Inter non si fanno male, al Gewiss Stadium finisce 0-0 (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Inter frena la sua corsa dirompente sul campo ostico dell’Atalanta. Protagonisti assoluti sono stati i due portieri Musso Handanovic, che in più occasioni non hanno permesso agli attacchi di far male. Con questo risultato l’Inter, che alla pari dell’Atalanta deve ancora recuperare un gara, rimane al vertice della Serie A; i bergamaschi sono fermi invece al quarto posto, a quota 42. La partita Primo tempo abbastanza scialbo tra Inter e Atalanta. I padroni di casa partono bene ma non affondano mentre i ragazzi di Inzaghi hanno provato più di una volta a spaventare Musso senza esito. Al 16? Dzeko ci prova con un destro, mentre al 26? Sanchez impegna il portiere argentino con un tiro velenoso. I bergamaschi praticamente non si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) L’frena la sua corsa dirompente sul campo ostico dell’. Protagonisti assoluti sono stati i due portieri Musso Handanovic, che in più occasioni non hanno permesso agli attacchi di far. Con questo risultato l’, che alla pari dell’deve ancora recuperare un gara, rimane al vertice dellaA; i bergamaschi sono fermi invece al quarto posto, a quota 42. La partita Primo tempo abbastanza scialbo tra. I padroni di casa partono bene ma non affondano mentre i ragazzi di Inzaghi hanno provato più di una volta a spaventare Musso senza esito. Al 16? Dzeko ci prova con un destro, mentre al 26? Sanchez impegna il portiere argentino con un tiro velenoso. I bergamaschi praticamente non si ...

